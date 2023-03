Mor als 71 anys Juan Simón, fundador de la Pirinaica de futbol el 1979

, fundador dell'any 1979, ha mort aquest dimarts a l'edat de 71 anys segons ha fet saber el club a través de les seves xarxes socials . Com a fundador, Simón tenia el carnet de soci número 1 del club de futbol deldeEn la piulada a, el club ha assegurat que "no tenim suficientscap a una de les persones que va fer néixer i créixer el FC Pirinaica i que gràcies a gent com ell, avui, podem gaudir-lo", i l'ha definit com "un delsque fins a l'últim dia va portar el color vermell a dins del seu cor".La Pirinaica ha aprofitat la piulada per transmetre "" a la família i amics.