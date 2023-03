La CU+ deriva a especialistes un 20% dels escolars del Programa de Detecció Precoç de Salut

Més assetjament escolar en nens que en nenes

Derivacions a fisioterapeutes, podòlegs i traumatòlegs

Resultats de les exploracions logopèdiques

Professionals de la podologia recomanen tractaments immediats

Professionals de lad'han derivat a especialistes entre un 20% i un 30% dels 961 escolars que van participar en la darrera edició del(PDP). Aquest és un programa que té com a principal objectiu detectar possibles problemes de salut per intervenir-hi de manera precoç i evitar complicacions posteriors.Ja fa 18 anys que professionals de la Clínica Universitària realitzen exploracions en les seves àrees d'expertesa:. A més, s'aprofita per preguntar als nens i nenes sobre els comportaments en relació amb la salut, unes dades que des d'aquesta darrera edició s'han incorporat al projecte de recercaamb el nom deEl programa es realitza amb el suport de l'i en la divuitena edició hi van participar tretze escoles de la ciutat. El passat mes de gener es van posar en marxa les exploracions de la dinovena edició del PDP, que es calcula que arribarà al voltant d'un miler d'infants de disset centres educatius de la ciutat. Aquesta nova edició és la segona que es realitza amb normalitat després del parèntesi de la pandèmia.Un dels elements destacats del programa és que permet als investigadors dels diferents grups de recerca vinculats a UManresa disposar de dades que posteriorment poden ser utilitzades en diferents estudis,de l'estudiantat i. També s'elabora una memòria anual que es fa arribar a la regidoria de Ciutat saludable de l'Ajuntament de Manresa.L'és un dels temes que s'ha abordat en l'exploració dels comportaments cap a la salut que s'ha fet entre 265 nens i nenes de quart curs de primària de vuit escoles de Manresa. Segons les dades recollides, un 37,7% dels nens afirma haver patit assetjament escolar, un percentatge que és del 18,8% en el cas de les nenes. S'entén per assetjament haver patit, haver patito haver patitAltres dades destacades d'aquest àmbit del PDP són que un 25,4% dels nens i un 15,8% de les nenes afirmen que mai no tenenper fer les mateixes coses que els seus amics; que un 42% dels nens tenen, i que un 12% de les nenes tenen tendència a tenir un majorPel que fa a l'alimentació, el PDP ha detectat que menys de la meitat dels nens i nenes compleixen el consum recomanat dels diferents, especialment pel que fa, que és insuficient en el 78% dels casos. Per contra, hi ha un consum molt elevat deSobre els comportaments relacionats amb l'activitat física, un 27% dels nens i nenes diuen que no fan cap, i sobre el consum de pantalles, són els nens els que hi dediquen més hores.L'exploració de fisioteràpia es va realitzar a 279 nens i nenes de quart curs de primària de vuit centres educatius. Com a resultat de les exploracions, destaquen un 17% de casos d'en nens i d'un 21,2% en les nenes. L'anàlisi ha detectat també casos de possiblesen un 8,5% dels nens i en un 6,6% de les nenes,de la musculatura posterior més acusats en nens que en nenes i algunes alteracions de l'equilibri. Els fisioterapeutes, en funció de cada cas, han recomanat a les famíliesen fisioteràpia, en podologia i en traumatologia per tractar a temps aquestes alteracions.Les logopedes de la Clínica Universitària es van desplaçar a deu centres i van fer un total de 264 exploracions a nens i nenes d'entre 4 i 5 anys. Les principals dades que s'han extret d'aquestes exploracions són que el 54,1% d'aquests infants tenen eli que un 16,7% dels nens i un 12,3% de les nenes presenten una. A conseqüència de les exploracions, les logopedes han aconsellat a les famílies que visitin, segons cada cas, especialistes d', deo d'En el cas de les exploracions podològiques, que es van fer a 151 infants de set centres escolars de 5 i 6 anys, el treball conclou que el 54,5% de les nenes i un 29,4% dels nens requereixen d'uni que en el 21% dels casos, s'ha de fer un. Les dades han evidenciat alteracions de pes més freqüents en nenes que en nens, alteracions dèrmiques i estructurals del peu, problemes d'hipermobilitat articular, dissimetries de l'extremitat inferior, desalineacions, torsions i pronacions, entre d'altres.