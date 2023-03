La Caminada de la Dona de Súria tanca inscripcions amb 710 participants confirmats

Previsions de la Caminada de la Dona

celebrarà elamb un programa d'actes que s'iniciarà aquest dimecres 8 de març amb unque tindrà lloc a la Casa de la Vila a les 6 de la tarda. Una altra de les activitats destacades serà ladel proper diumenge 12 de març, que ha tancat inscripcions amb 710 persones inscrites, un rècord en aquest tipus de convocatòries a la vila.L'acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones consistirà en la lectura del manifest a càrrec deli una actuació de l'. Al llarg del dimecres 8 de març també es publicarà un vídeo especial d'homenatge a les dones de la vila.Aquest vídeo ha estat elaborat pel creador audiovisual surienc, amb la col·laboració dels Consells Municipals de la Gent Gran i dels Infants, l'Arxiu Municipal, Casal de la Dona i diferents persones de la vila. El vídeo serà publicat a les xarxes socials de l'Ajuntament.Aquest dimarts 7 de març, el vídeo ha estat preestrenat al saló de sessions de la Casa de la Vila en una projecció adreçada a les persones que hi han col·laborat, amb la participació de Daniel Enguix i la presència de les regidores de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat,, i de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme,El programa del Dia Internacional de la Dones a Súria continuarà divendres 10 de març amb una sessió deFeet Up al gimnàs del Pavelló Municipal d'Esports a 2/4 de 7 de la tarda, a càrrec de. Les inscripcions prèvies per a aquesta activitat es poden fer abans del dimecres 8 de març a l'àrea municipal de Benestar Social.Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la façana principal de la Casa de la Vila llueix durant aquesta setmana elL'organització deldel Dia Internacional de les Dones és a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de les àrees municipals d'Igualtat, Participació Ciutadana i Esports, amb el suport del Consell Municipal de la Gent Gran, Consell Municipal dels Infants, Escola Municipal d'Adults, Escola Municipal de Música, Centre Excursionista, Casal de la Dona, Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Bages, Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona.La Caminada de la Dona es convertirà aquest diumenge 12 de març en un dels actes més multitudinaris de l'actual etapa postpandèmica a Súria. Les persones participants podran optar entre dues rutes de 5 o 8 quilòmetres, amb sortida i arribada a la plaça de Sant Joan. La cloenda de la Caminada serà una actuació del conjunt surienc LaTrup Duet en aquest mateix espai.Les persones inscrites tindran avituallament, esmorzar i obsequi, però caldrà portar el got de casa. La sortida de la Caminada de la Dona es farà a les 9 del matí.La Caminada de la Dona és organitzada conjuntament per l'Ajuntament i el Centre Excursionista de Súria, amb el suport del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.