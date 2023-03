ERC Manresa fitxa la presidenta de la UBIC per a les eleccions municipals

La presidenta de la(UBIC),, formarà part de la llista d'a lesde la capital del Bages, segons ha avançat Canal Taronja. La notícia coincideix amb l'anunci oficial de laal capdavant de la principal entitat comercial de la ciutat que ha fet aquest mateix dimarts al matí.Fa uns dies l'actual regidora d'Ocupació, empresa i coneixement, i de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament, la republicana, va assegurar a la tertúlia del Barra Lliure de la mateixa cadena, que no repetiria com a candidata a les eleccions del 28 de maig.Aquest dimecres hi ha prevista unad'ERC en què ha d'anunciar una nova incorporació a la llista de cara a les eleccions, tot i que a la convocatòria no van fer públic el nom del candidat que ara ha quedat al descobert.La setmana passada, ERC Manresa va donar a conèixer la seva primera nova incorporació a la llista, el sindicalista Lluís Vidal Sixto . Aquest dimecres, anunciarà la segona, que segons aquesta informació serà la presidenta de la principal organització comercial de la ciutat, Tània Infante.