Les primeres imatges del nou Guimerà mostren un carrer més verd i amb amplis espais per als vianants

Imatge virtual de la prolongació del carrer Guimerà. Foto: AjM

Les primeres imatges que s'han fet públiques de la transformació delenmostren un carrer més verd, amb molta vegetació i arbres, amb més ombra, amb espais de repòs i amb àmplies. Aquest dimarts al vespre, la proposta s'ha presentat a la ciutadania en un acte que té lloc ali que ha comptat amb les explicacions de l'alcalde de Manresa,, del regidor de Mobilitat i Projectes Urbans,, i de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, entre altres representants.Durant l'acte, s'ha exposat elque s'ha seguit amb la ciutadania, el veïnat i el comerç per tal de definir el projecte. Així, en el tram que es convertirà en illa de vianants -entre Crist Rei i la Muralla del Carme- s'ha optat per dedicar l', i també als espais de repòs, mentre que els espais laterals, a tocar dels comerços, es reservaran per al passeig de la ciutadania. Tota l'illa de vianants tindràamb un disseny que permetrà que l'aigua de la pluja s'infiltri cap al terreny a les zones arbrades i vegetades.Pel que fa al, entre Crist Rei i el carrer del Bruc (conegut com a), es reurbanitzarà a petició del veïnat i incorporarà. Un cop executat, aquest tram passarà a ser d'un sol sentit de circulació, des de Crist Rei fins al carrer del Bruc.A més a més, s'executaran actuacions prèvies, vinculades al, que permetran millorar un tram del, la, eli el. En aquests carrers, també s'eixamplaran les voreres i es plantaran nous arbres.Tal com ha explicat l'alcalde, el projecte persegueix diversos objectius, entre els quals destaca la conversió de l'en un espai de referència per a la ciutadania, el teixit comercial i el veïnat. L'actuació permetrà augmentar l', reduir l'ús del vehicle privat, fomentar la mobilitat sostenible, pacificar el trànsit i reduir els sorolls.El procés participatiu per afrontar la transformació del carrer es va iniciar el setembre del 2021. Majoritàriament, la ciutadania va donar el seu sí a la conversió el carrer en illa de vianants i es va decantar per un Guimerà. Durant el 2022 la participació va continuar amb el veïnat i el teixit comercial, en unes trobades que van anar servint per definir el caràcter que havia de tenir el carrer i en les quals es van afrontar aspectes com ara el mobiliari, les zones d'arbrat, la il·luminació, els espais de repòs o les zones de càrrega i descàrrega, entre altres.El desviament de l'itinerari del bus (L1, L2 i L3) provocaràen alguns carrers dels entorns. Un cop el Guimerà esdevingui illa de vianants, el bus ja no hi entrarà. Així, a, girarà en sentit Guimerà nord (prolongació) fins a la plaça Lluís Companys i baixarà pel carrer Bruc, Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra per arribar fins a la Carretera de Cardona i pujar per la. El tram del Saclosa entre el carrer del Bruc i la plaça de la Independència, el Cardenal Lluch i el Pompeu Fabra, canviaran el seu sentit de circulació.Pel que fa a les parades, se suprimirà l'actual que hi ha al carrer Guimerà i se'n faran de noves a la(a la zona de Can Jorba).Segons s'ha exposat en la presentació, l'Ajuntament de Manresa treballa amb la previsió de poder. Les obres es licitaran en dos paquets: per una banda, les actuacions paral·leles d'urbanització entre el carrer Saclosa i el Pompeu Fabra i, de l'altra, el projecte del carrer Guimerà, que s'executarà per fases.La licitació per les voreres de Saclosa - Pompeu Fabra es preveu iniciar en el darrer trimestre d'aquest 2023, amb l'objectiu de començar les obres durant el primer trimestre de l'any vinent i d'acabar-les durant el tercer trimestre del 2024. Pel que fa a les obres del Guimerà, es licitaran el, amb la voluntat de començar les obres als trams sud (de Muralla a Sant Joan Baptista de La Salle) i nord (de Crist Rei al Bruc) durant el segon semestre del 2024 i d'iniciar-les al tram central (entre Sant Joan Baptista de La Salle i Crist Rei) durant el quart trimestre de l'any vinent. La previsió és que les actuacions puguin quedarLes obres aniran acompanyades del desenvolupament d'una novaque pretén refermar el carrer Guimerà com un espai de referència per al comerç, el veïnat i la ciutadania.