El Baxi Manresa busca refermar les seves aspiracions europees contra el Bahcesehir

Elinicia contra el(dimecres, 18.00h. Esport3) la segona volta del top-16 de la(BCL). Serà una segona volta especial ja que els bagencs jugaran els tres partits lluny del. El terratrèmol que va viurefa un mes va obligar a reestructurar el calendari sense allargar la finalització d'aquest tram de competició. La victòria significaria un pas endavant a les aspiracions de l'equip dea ser als quarts de final de la BCL. A més, refermaria la millora del Baxi Manresa de les darreres setmanes. En cas de derrota, seria important que fos per menys de divuit punts ja que com a mínim els bagencs conservarien el bàsquet average.han atès els mitjans oficials del club abans d'emprendre el viatge cap a Istambul. L'escorta nord-americà ha comentat que el Baxi Manresa ha de consolidar "les coses que hem entrenat durant l'aturada". Respecte el rival, Harding el defineix com un equip "amb energia i molt competitiu que tindràdesprés que nosaltres els guanyéssim a casa nostra ". El nord-americà preveu un partit molt físic.D'altra banda, l'argentí explica que la victòria del passat dissabte contra el Carplus Fuenlabrada ha aportat confiança a l'equip. "Hem de seguir creixent i demà tenim una altra oportunitat. Ho hem d'aprofitar", ha comentat un Vaulet que considera que el Bahcesehir "és un bon equip. Tenen bons jugadors en l'. I també tenen". La recepta de l'aler perquè el Baxi Manresa tingui opcions de victòria és ser fidels a sí mateixos.El Bahcesehir acumula una mala ratxa de resultats. El rival del Baxi Manresa suma set derrotes seguides entre la BCL i la lliga turca. Aquest cap de setmana va caure derrotat pelper un ajustat 80-76. El francèsi el croatvan ser els màxims anotadors del Bahcesehir. Precisament, Boutsiele serà la principal novetat de l'equip turc ja que es va perdre el partit jugat al Nou Congost fa aproximadament un mes per lesió. El pivot duu unes mitjanes aquesta temporada de 15,5 punts i 8,8 rebots.