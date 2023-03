L'ICS Catalunya Central consolida el Grup de Recerca de Salut en Àmbit Rural

L'(AGAUR) ha reconegut la trajectòria del(PROSAARU) de l', que es va posar en marxa el 2017 com a grup emergent i que, ara, ha estat acreditat com a grup consolidat. L'organisme de la Generalitat ha valorat la trajectòria investigadora que ha dut a terme en aquest temps i ladel grup, format majoritàriament per dones investigadores: 16 dels 19 membres són dones i qui el lidera és la doctora en infermeriaL'objectiu del grup PROSAARU és estudiar les característiques i singularitats que poden tenir elsa l'hora de promocionar la salut i donar assistència sanitària. Una de les seves línies estratègiques de treball és lai lesque es poden aplicar en l'àmbit rural per millorar la pràctica dels professionals i l'atenció al pacient. En aquest sentit, el grup ha dut a terme projectes de recerca vinculats a lai a la intel·ligència artificial aplicada a pacients de Covid persistent. Altres estudis destacats, impulsats per aquest grup, han consistit a avaluar la relació entre, el projecte de(una plataforma de consulta sobre la salut en adolescents de l'Anoia), l'impacte de la pandèmia en l'accés al servei públic de salut i l'anàlisi sobre la durada de la resposta immunitària en pacients vacunats contra lai, també, en pacients que l'han passada.Saüch ha explicat que "volem ser un grup de referència de salut digital als entorns rurals i consolidar la nostra investigació per poder valorar l'impacte que genera la utilització d'eines o solucions de salut digital en els entorns rurals, així com captar talent jove. També busquem millorar la salut dels pacients i ajudar els professionals d'en les tasques que realitzen en el seu dia a dia". Un eix important de la investigació del PROSSARU és sobre els, i com afecten la salut de les persones i l'ús del sistema sanitari.