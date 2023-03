Tarragó denuncia «falta de voluntat política» del seu de govern per fer espais per a gossos a Manresa

La regidora dede l', considera que hi ha "" del govern municipal de què forma part per crear mésals barris de la ciutat. Tarragó s'ha queixat al programa Barra Lliure de Canal Taronja d'aquest dimarts que en tot el mandat només ha estat capaç de fer un parc per als animals, "quan".La regidora ha afirmat quecom a regidora responsable del benestar animal, la responsabilitat de la creació dels espais recau en altres àrees com Urbanisme, i que depèn de les dotacions del pressupost que es facin des del govern. "És un", ha assumit, "però hem d'entendre quea la ciutat, que requeriran de més atenció". Tarragó ha lamentat que "en aquesta ciutat sembla que els gossos els haguem d'apartar tots".Tarragó, que és regidora deen el pacte de govern que tenen amb, també ha lamentat que no s'hagin desenvolupatrelacionades amb el tema. i ha posat de manifest que l'espai per a gossos del"no està ben fet" i que el del"hi falta una porta" que no sap quan es podrà instal·lar.Tot plegat ho ha dit quan comença una campanya perquè els propietaris de gossosque deixa l'animal a la via pública amb aigua.