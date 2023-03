Els manresans Jo Jet i Maria Ribot presenten el videoclip de «La incertesa»

El duet manresàha presentat elde la cançó La incertesa que forma part del seu darrer àlbum Febrer // Agost, presentat el novembre de l'any passat , produït perLa incertesa és un dels fils conductors del disc Febrer // Agost de Jo Jet i Maria Ribot. La incertesa és la definició inequívoca de la-tot i els privilegis, els coixins, les capacitats. La incertesa proposa un univers d'del concepte. D'una producció fosca i envolvent, inspirada en temes com Limit of Your Love deLa incertesa com a sentiment universal, protagonitzat per dosamb tot el que passa al seu voltant, fora de lloc, però compartint-ne encara que no es coneixen de res i mai no s'acaben trobant en un viatge que tothom pot emprendre, que tothom emprèn fruit del mateix estat anímic.