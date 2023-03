L'Ajuntament de Manresa convoca proves per cobrir places de tècnics d'administració, dret i gestió

L'ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la creació de tres borses de treball per a la cobertura de les situacions de necessitat que es produeixin en els llocs de treball de tècnic d'administració general, tècnic superior en dret i tècnic de grau mitjà de gestió.Per optar a la plaça de(grup A1) cal disposar del títol universitari oficial de llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències empresarials, Ciències Actuarials i Financeres o equivalent.Per la plaça de(grup A1) cal disposar de la llicenciatura o grau en Dret.Per optar a la plaça de(grup A2) cal disposar del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent, o títol universitari de grau o equivalent.Elde sol·licituds finalitza el 16 de març. Per a consultar les bases i inscriure's als processos selectius, cal accedir a la pàgina web de convocatòries de l'Ajuntament de Manresa