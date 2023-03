L'exregidora Anna Maria Fernández rellevarà David Saldoni com a alcaldable de Junts a Sallent

ha fet públic que la seva candidata a l'alcaldia de cara a lesde maig serà, després de l' anunci de David Saldoni de no repetir com a candidat als propers comicis Anna Maria Fernández, té 53 anys i ha estat, on ha estat responsable de Règim intern, Cultura, Festes, Seguretat ciutadana i Educació i igualtat. Actualment està treballant en el, i assumeix el repte d'encapçalar la candidatura "amb la voluntat de sumar un equip que lideri el poble, que generi sinèrgies amb tota la població, que sigui capaç d'acabar els projectes que porten, i preparar Sallent per al futur".A la reunió de Junts per Sallent, Fernández ha exposat la voluntat de poder"que estan encallats" com l'obertura de Sallent al riu, "un projecte que havia de lligar tot el municipi transformant el riu en una zona d'esbarjo i passeig per tots els sallentins", o la construcció de la nova residència "que s'ha allargat pels dubtes de l'equip de govern, fet que ha portat a un increment de cost de 1,5 milions".Anna Maria Fernández ha mostrat davant l'assemblea laque representa aquest repte, però que l'afronta amb l'experiència que l'acredita i l'equip de persones que l'acompanyarà, un equip que inclourà perfils diversos per tirar endavant tots els àmbits sectorials de l'Ajuntament.En aquest sentit, Junts per Sallent treballa per oferir una candidatura que englobi "" amb la voluntat de bastir un projecte que tingui "l'empenta i la força" per tirar endavant projectes com el creixement industrial i de sòl residencial del municipi.A l'assemblea també hi havia l'exalcalde, que ha destacat el fil conductor del projecte de poble, i s'ha posat a disposició de la nova candidata perquè Sallent tingui una alcaldessa "que pensi en tothom i en tot el poble".Per la seva banda, David Saldoni ha agraït la confiança de tots aquests anys i s'ha posat a disposició del nou equip, convençut que "ajuntant la presència al, l'experiència dels anys passats, amb la força de les noves persones, podrem fer un gran equip al servei de Sallent, Cabrianes i Cornet".