Més de 200 persones assisteixen a la conferència de David Bueno a Cardona

Més de 200 persones van assistir el passat dissabte a la xerrada del neurocientífici l'espectacle de dansa a càrrec del cardoní, i, pianista i docent de l'Escola Musicant, que va tenir lloc a l'de. L'acte va ser organitzat per laamb el suport de la Fundació "la Caixa", per presentar la nova fase del projecte, els Grups d'Ajuda Mútua (GAM).Durant la conferència L'art de persistir, David Bueno, doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona, va parlar sobre el, les connexions neuronals i la seva plasticitat. Va explicar com els factors externs i les emocions i pensaments influeixen a l'hora de construir connexions neuronals i permeten avançar a la vida. També va parlar del paper de la ment a l'hora de percebre les novetats com a oportunitats i la possibilitat d'avançar conjuntament com a societat adquirint noves connexions i ajudant als altres a tenir una ment més flexible.Tal i com va declarar, "com més aprenentatges fem, com més actiu estigui el nostre cervell, més connexions anirem acumulant. De fet, aquesta és una de les: generar ambients rics d'experiències per incrementar la connectivitat del cervell dels nostres infants, adolescents i joves, per potenciar aquesta possible major riquesa de vida cerebral. No només les connexions, les experiències que tenim, els aprenentatges que fem, també creen connexions els pensaments que tenim. A la vegada que activem les nostres neurones perquè estem pensant alguna cosa, pel simple fet d'activar-les estan fent connexions noves o enfortint les connexions que ja teníem. Així, pensar també és una estratègia boníssima pel nostre cervell".Al final de l'acte, l'equip de la Fundació SHE format per Xavier Orrit, Natalia Montilla i Mingu Haro, van presentar la nova fase de l'estudi científic Healthy Communities, els. En aquesta fase els participants adopten un nou paper més autònom i participatiu. A partir de l'abril, es formaran diferents grups, amb un lideratge distribuït o col·laboratiu, i es duran a terme sessions de recolzament i ajuda entre iguals amb l'objectiu de millorar els hàbits saludables. Els grups seran d'entre 6 i 12 participants i es podran configurar de diferents formes: per objectius de salut i edat, per pertinença a entitat o empresa o per afinitat.