L'Ajuntament de Manresa impulsa una aula intensiva de català per a joves nouvinguts

El mes de febrer va arrencar aunaper ensenyar laa personesd'entre 16 i 19 anys. L'aula intensiva s'imparteix a l', al carrer Sant Blai, 14, de dilluns a divendres de 10 a 13 h, fins al final del curs escolar 2022-23. Les inscripcions es recullen a la mateixa Oficina Jove del Bages.Aquest dimarts al migdia, el regidor d'Ensenyament i Universitats,, i la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans,, han saludat els joves alumnes i han subratllat la "importància d'aquestad'ensenyament" per a joves que fa molt poc que són a la ciutat, procedents de països diferents (sobretot de l'Àfrica), quei la ciutat, molts dels quals sense cap xarxa d'amistats i que encara no s'han pogut integrar als estudis reglats.Aquest servei és prestat per duesque dinamitzen el recurs. La metodologia utilitzada en l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana es proposa que sigui, a través de jocs i activitats pràctiques que permetin al jove desenvolupar la seva competència lingüística, al mateix temps que s'afavoreix la creació de xarxa entre iguals. Pretén ser un espai que també inclogui l'ús de les, per tal que cada jove pugui dur a terme activitats adaptades al seu nivell, a partir de la utilització de. Aquest recurs també té en compte el coneixement de l'entorn a través de visites que permetin a la persona jovei els seus serveis, al mateix temps que posa en pràctica el català.L'aula intensiva ha d'ajudar als joves a esdevenir, de manera progressiva, autònoms, per tal de poder avançar amb les seves. L'acció, per tant, s'emmarca també en la línia de treball de reducció de l'abandonament escolar prematur, com un recurs que faciliti el retorn dels joves al sistema educatiu.Aquesta actuació estarà cofinançada per la regidoria de Joventut i la regidoria d'Ensenyament, atès que aquesta última disposa d'una dotació extraordinària dins el marc del(PEEM), un programa que integra una dotació econòmica per desenvolupar el(PMOE-PROA+).El Pla de Millora d'Oportunitats Educatives té com a objectiu afavorir l'èxit educatiu en totes les dimensions (personal, acadèmica, social i laboral); potenciar l'educació en valors, el compromís cívic i el treball per la convivència i la cohesió social; fomentar la millora de la presència i l'ús social de la llengua catalana com aen un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística, i potenciar el treball i l'de tots els agents educatius que operen en el territori per oferir una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius de la nostra societat.