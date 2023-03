La reurbanització del carrer Guimerà arribarà fins al carrer Barcelona i els vials de l'entorn

La intervenció per convertir elen unapot comportar importants canvis en la mobilitat i el trànsit dels carrers adjacents al projecte i l'actuació urbanística en el tram comprès, a tocar el carrer Barcelona, segons ha avançat aquest dimarts Regió7, i explicarà l'a la ciutadania en un acte a les 7 del vespre alLa reurbanització de la zona comportarà que des del trencall del carrer Canyelles amb el carril esquerre del segon tram del Passeig fins a la Muralla passi a ser una illa totalment per a vianants. La consulta pública que es l'Ajuntament va portar a terme entre els veïns, els comerciants i els usuaris delva decidir que tampoc elcirculés per aquest àmbit.Aquesta decisió comportarà que el tram més comercial del carrer Àngel Guimerà pugui tenir una urbanització completament pensada per als vianants, ambi amb una disposició no condicionada pel trànsit rodat. Però, com a contrapartida, ha obligat l'Ajuntament a buscar unperquè el transport públic continuï arribant alen un entramat de carrers que presenta moltes dificultats si s'anul·la la circulació pel Guimerà.L'opció que l'Ajuntament ha debatut amb veïns i comerciants, i que en l'acte obert al Casino es podria confirmar, és que els autobusos entressin al segon tram del Passeig des de lapel carril dret -en sentit descendent-, giressin a la dreta en direcció a lapel carrer Guimerà, tornéssin a tòrcer a l'esquerra pel, per tornar-ho a fer alen sentit descendent i arribessin a la carretera de Cardona pelEn cas de confirmar-se aquest extrem, el nou recorregut del bus urbà comportaria la reurbanització del tram del Guimerà fins al carrer Barcelona, elper fer possible el gir a l'esquerra -actualment prohibit- i eldel tram inferior del carrer Saclosa i de tot el carrer Pompeu Fabra.