El Montepio reprèn el cicle de mobilitat sostenible parlant sobre la reordenació ferroviària

Manel Larrosa

Motors de Catalunya (un projecte territorial de país). Aquest és el títol de la conferència que farà, arquitecte i regidor d'Urbanisme de Sabadell entre 1979 i 1987, en el cicleorganitzat per. És la quarta sessió d'aquest cicle i tindrà lloc el dijous 23 de març, a les set de la tarda, a la sala d'actes del Montepio, al carrer Bilbao, 20, de Manresa.La xerrada se centrarà en els actius territorials de Catalunya, com ordenar i organitzar políticament i administrativament el país, com integrar-hi unai quin paper jugaria la ciutat decom a capital de la regió central.Aquesta serà la quarta conferència del cicle de xerrades organitzat per Fundació Montepio, amb l'objectiu de crear un punt de trobada i de debat sobre els grans reptes que hi ha en l'àmbit de la, que afecta des del disseny urbanístic fins a les infraestructures o el transport públic i privat. Les xerrades són conduïdes per professionals de primer nivell que aporten la seva visió general, però també fan propostes concretes per donar solució a les problemàtiques del territoriÉs arquitecte i va ser regidor d'Urbanisme de Sabadell entre 1979 i 1987. Manel Larrosa ha treballat en diversos aspectes territorials, sobretot des de la societat civil, darrerament impulsant el grup, un grup d'entitats que proposen l'anàlisi i el debat al voltant de l'ordenació del territori.