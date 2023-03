Els comerços de Manresa podran avisar d'intents de robatori només pitjant un botó

Laha posat en marxa una novaque permet als comerços enviar una alerta informàtica en el moment en què siguin víctimes d'uno que detectin una persona sospitosa, amb l'objectiu que les patrulles es puguin activar immediatament i impedir el fet delictiu. L'aplicació ha estat fins ara en període de proves en set establiments comercials de Manresa, i a partir d'arai negocis de la ciutat que ho sol·licitin, i que estiguin oberts al públic.La iniciativa es va concretar en el marc de les reunions de la, tot responent a una petició del sector comercial de la ciutat. L'aplicació web ha estat desenvolupada pelde l'i ha estat provada amb èxit en set supermercats i botigues del centre de la ciutat, amb la col·laboració de la(UBIC).Cada establiment que la tingui disposarà d'un enllaç personalitzat a una web que li permetrà notificar qualsevol incidència. Tant podrà fer-se servir en un dispositiu mòbil com en un ordinador. Així, en el moment en què sigui necessari, els responsables de l'establiment podran pitjar un botó per avisar d'un intent de robatori en marxa o de la presència d'una persona sospitosa pels voltants. També podran pitjar botons per sol·licitaro l'. L'aplicatiu també permet fer trucades a la Policia Local, el 061 o el 112.En prémer el botó, s'activarà unque arribarà als panells de la. El missatge informarà sobre el que estigui succeint (intent de robatori, persona sospitosa, etc.), el nom del comerç, l'adreça i el telèfon. En aquell moment, la policia s'activarà per evitar la consumació del fet delictiu o per evitar que es produeixi.Tots elspoden sol·licitar aquesta aplicació, enviant un mail a policia@ajmanresa.cat . Aquesta comunicació també ajudarà el cos policial a mantenir al dia el fitxer de titulars de comerços i telèfons d'avís en cas d'alarma.