L'alcaldable d'En Comú Podem a Navarcles omple la Creueta en la seva presentació

La presentació decom a candidat a l'alcaldia depera les properes eleccions municipals de maig va omplir diumenge la sala d'actes del, en un acte en què va estar acompanyat per, economista navarclina que és candidata per Barcelona a la llista d'Ada Colau, i per l'actual regidor d'Educació i Salut,, que va presentar l'acte.Roda va explicar que "en tot el que hem avançat en aquest quatre anys", i va reblar que "continuarem governant i gestionant el dia a dia amb el mateix tarannà: escoltar, dialogar i arribar a consensos per millorar la vida de la gent, liderant els avenços socials i ambientals que necessitem".Sense fer un balanç detallat, i admetent que aquests quatre anys "hi ha haguts dificultats però també molts encerts", va esmentar alguns projectes que cal continuar, com el de "exigir elespecialitat que ens pertoca al CAP i recursos per a l'escola". També es va referir a Navarcles com a referent en laexplicant que "hem, hem eliminat els productes químics a la jardineria, cuidat les fonts i estalviat recursos hídrics". El candidat, va argumentar que prioritzar elpot ser font d'economia per als comerços i el turisme: "Navarcles té uns recursos naturals que poden ser actius i atractius per visitar-nos".També va explicar que a l'espai Dresca hi han d'anar pisos d'especialment per als joves, i va plantejar La Creueta com un "espai viu" dei eix vertebrador de les. També es va referir a laassegurant que "treballarem encara més per reduir la bretxa tecnològica i millorar l'atenció a les persones que ho necessitin així com recolzar i enfortir".Finalment, el candidat va fer pinzellades d'altres accions que seran prioritàries per al proper mandat com "seguir adaptant la mobilitat per, en favor dels vianants i per reduir la petjada de CO2", enfortir la Unió de botiguers i treballar conjuntament per mantenir el comerç local, fer de Navarcles "un lloc de convivència i encara més segur" i també, a les portes del 8-M, "fer de Navarcles un poble amb mirada feminista" a través d'avançar en "el treball transversal des de la institució, des de l'urbanisme, l'educació, la cultura,...".En la seva intervenció, Corrons ha destacat que Roda representa "una forma de fer política", ja que, ha afegit, "no és aliè als seus problemes i inquietuds".