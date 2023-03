Tània Infante renunciarà a la presidència de la UBIC Manresa, que recaurà en Antoni Daura

, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (), Manresa +Comerç, presentarà la seva renúncia al càrrec en els propers dies, per "emprendre un nou projecte". Així mateix, anuncia quetot el temps necessari per garantir un traspàs ordenat i satisfactori.Tània Infante va accedir a la presidència de l'entitat comercial l'octurbe de 2017 encapçalant l'única candidatura que es va presentar a les eleccions. Va substituir el fins llavors president, que no va optar a la reelecció.La presidència recaurà a partir d'ara en el vicepresident, propietari de la, tal i com estableixen els estatuts.