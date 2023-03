La Jornada de Portes Obertes internacional d'UManresa aplega unes 300 persones

Unes 300 persones han participat entre divendres i dissabte en la. D'aquestes prop prop d'un centenar, 94, eren possibles futurs estudiants i la majoria, procedents dei interessats pels estudis de lade Manresa. La Jornada de Portes Obertes Internacional té un format especial per informar el futurdels requeriments per formalitzar la inscripció a les universitats del sistema català, així com per explicar la metodologia formativa d'UManresa i les innovadores instal·lacions de la Universitat al campus universitari.La valoració que han fet els visitants ha estat molt bona, de 8,82 sobre 10. Al capdamunt de les valoracions hi ha els espais de simulació del(CISARC), seguit de la visita que es fa per totes les instal·lacions i de les aules teoricopràctiques. Pel que fa a com han conegut la Universitat, el 67% afirmen que ho han fet a través de l'i per la recomanació d'amics o familiars. La resta, un 18% ho han fet a través de la web i un 15% en una fira.UManresa tornarà a obrir portes presencialment el dia 6 de maig. Aquesta serà unaadreçada, bàsicament, al futur alumnat del territori català, tot i que també s'aprofita per rebre futur alumnat internacional que no ha pogut assistir a les portes obertes adreçades a alumnat estranger.