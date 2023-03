Denuncien que Ecofestes ha fet fora dues treballadores per crear una secció sindical

ha demandat l'empresade, una empresa dedicada a la fabricació de gots i plats de plàstic reutilitzables, per l'a causa, segons denuncien "d'haver encapçalat la creació d'una secció del sindicat".El sindicat exigeix lai alhora anuncia que comunicarà a totes lesdel país "que l'empresa vulnera el dret a llibertat sindical, per tal que hi aturin la col·laboració".Acció Sindical del Bages denuncia que és un "cas clar de vulneració del" i un atac directe a l'organització dels treballadors en sindicats combatius i de classe. Segons expliquen, l'any 2021 l'organització dels treballadors i l'acompanyament del mateix sindicat "va impedir unentre un 10 i un 20% a tota la plantilla". En el moment dels acomiadaments, el passat mes de desembre, s'estava lluitant contra l'anunci d': l'empresa pretenia que una quinzena de persones "passessin de contractes indefinits a fixos discontinus".Les dues treballadores expliquen que aquesta mesura es va presentar "sota amenaça implícita de", i que és per això que van recórrer a la sindicació "com a eina perdavant de les repetides coaccions de l'empresa". De forma simultània a la constitució de la secció, també van anunciar la lluita contra aquesta mesura i la voluntat d'iniciar un procés d'eleccions sindicals. Al dia següent, segons assegura el sindicat, lesAcció Sindical del Bages assegura que "no és el primer cop que Ecofestes porta a terme pràctiques de". Relaten que a banda de l'intent de abaixar salaris el 2021 "amb l'excusa de la pandèmia", l'any 2022 han acomiadat "de" cinc treballadores amb motius "com ara demanar-se la baixa per ansietat, parlar el seu idioma i fer activitat sindical".Els treballadors asseguren que "en temporada alta es fan, de forma totalment normalitzada i sense cobrar les hores extres". Afegeixen que "les persones que es limiten a complir amb les 8 hores legalment estipulades són criticades pels encarregats". Ecofestes forma part de la multinacional europeaAcció Sindical Bages anuncia que treballarà "tant per la via legal com per la de la" per tal d'aconseguir que les dues afiliades siguin readmeses i que es respecti la llibertat sindical. En aquest sentit, el sindicat ha anunciat que en el marc de la campanya de denúncia jugarà la carta de la sevad'Ecofestes: els moviments socials catalans. Per això ha anunciat que iniciarà contactes amb totes les festes populars, col·lectius, entitats, casals i ateneus del territori per tal que aturin les contractacions amb Ecofestes si les dues treballadores no són readmeses."Estem segurs", afegeixen, "que rebrem una, ja que la defensa de la classe treballadora passa per la mobilització col·lectiva".