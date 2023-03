Qvinta Essençia tornarà a Manresa per oferir un recital litúrgic per Setmana Santa

L'deacollirà el dijous 6 d'abril a les 7 de la tarda –en plena Setmana Santa- el concert del grup vocal, titulat Lamentacions i Responsoris per Dijous Sant. El concert està format per un recull de diverses peces de L'Ofici de Setmana Santa de, una de les figures més importants delespanyol i mundial. El concert té un preu de 15 euros si es reserva de manera anticipada i de 18 euros si es compra a taquilla. Aquestes entrades estan disponibles a la web de Manresa 2022 i a l'Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10).Per al concert, s'ha dividit l'obra L'Ofici de Setmana Santa (Roma, 1585) de Tomás Luis de Victoria, en tres nocturns. Al primer nocturn s'entonen tresque evoquen la, obres en què s'alterna el cant melismàtic i extàtic de les lletres de l'alfabet hebreu amb la narració discursiva de la catàstrofe. Posteriorment, al segon i tercer nocturn es canten sisde Dijous Sant.Qvinta Essençia torna a Manresa després d'interpretar el gener de 2022 una la, iniciant l'Any de Celebració de. Com es va poder comprovar, la formació musical és un grup amb una clara devoció per les músiques dels segles XVI, XVII i XVIII. El conjunt vocal ha actuat en alguns dels espais i festivals més importants del panorama musical català, espanyol i europeu, com el, l'i lade Madrid, entre d'altres.