La UPC Manresa va acollir divendres passat la 14a edició de l'Olimpíada de Geologia

Lava acollir divendres passat, com a subseu, la 14a edició de l', organitzada per l'Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).La prova té unaque consisteix en un qüestionari de coneixements generals de geologia i que es respon de forma individual. A continuació es realitza laque consisteix en identificar mostres de fòssils, roques i minerals i completar informació de mapes, blocs diagrama i talls geològics.Un cop realitzades les proves, mentre els organitzadors corregien el test i la prova pràctica, els participants i els seus professors han visitat elA la UPC Manresa hi han participat alumnes de sis centres del Bages, Osona, Berguedà i Solsonès i la classificació ha estat encapçalada per, de l'Institut Serra Noet de Berga, seguit per Martí Baltra Ber, de Fedac Xarxa de Berga, Marc López Muñoz, de Fedac Xarxa de Berga i Llorenç Gabaldà Alcañiz, de l'Institut Serra Noet de Berga.El primer classificat participarà a lai ha rebut com a premi el llibre Elements i Recursos Minerals: aplicacions i reciclatge, una sortida alel proper 11 de març com a sessió de preparació a la fase nacional de les olimpíades que se celebraran adel 24 al 26 de març i entrades per visitar diferents espais i museus del. L'institut del guanyador ha estat obsequiat amb un exemplar de l'Atles de Geologia de Catalunya cedit per l'. El segon, tercer i quart classificats també han rebut un llibre cadascun com a premi, destacant la novetat editorial GEAS: Dones que estudien la Terra editat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).