Actes de vandalisme al nou Racó de la Igualtat per als drets de les dones de Súria

Uns vàndals han realitzataquest cap de setmana a la plaça de Sant Joan i la zona del pàrquing del Califòrnia de. La Policia Local intensificarà la vigilància per intentar evitar que es repeteixin aquestsi poder localitzar els responsables.Les destrosses van afectar el nou, instal·lat recentment a la plaça de Sant Joan com a símbol de reivindicació dels drets de les dones, i algunesque es van treure per trencar la taula d'aquest espai. També van serubicats en el pàrquing del Califòrnia.L'Ajuntament fa una crida a tothom per tal de posar-se en contacte amb la Policia Local quan es detecti algun cas deen el seu entorn, aportant, si és possible, alguna imatge de l'acció en el moment en què sigui comesa. El telèfon de la Policia Local és el 93.869.64.00.També es recorda que els danys en l'equipament públic provoquen pèrdues en el, a més de generar importants, dels quals han de respondre els responsables d'aquestes accions incíviques.