El Rugby Manresa pateix i resisteix contra l'Hospitalet per passar a quarts de final (18-15)

Elva haver de suar de valent per passar a la següent ronda del play-off pel títol de la lliga decatalana.va vendre molt cara la seva derrota (18-15), en un partit on les emocions van estar a flor de pell en molts moments del matx.El passi a quarts es va basar, sobretot, en una bona arrencada de partit i en la resiliència local en la segona part en la qual els manresans van notar més que el seu rival la sanció ambals dos equips -- perquè en el cas manresà es tractava de l'obertura,De fet, ja va costar anotar el primer punt del partit. Va ser un cop de càstig de Rendé al minut 10 al qual va seguir, això sí de seguida, un primer assaig dei la posterior transformació. Al minut 28 arribava un altre cop de càstig local, per situar el 13-0 que es mantindria fins al descans.A la segona part, l'inici va marcar la pauta de tensió amb què es viuria el partit fins al final. En el 14 contra 14, els que semblaven més beneficiats per les expulsions eren els de l'Hospitalet que van tenir en el seu obertura,, l'estilet que anava sumant punts: assaig i transformació al minut 45 i cop de càstig per fer sentir l'alè de l'Hospitalet al clatell manresà (13-10) a manca de l'eternitat de 15 minuts per disputar.Aquest quart d'hora s'allargà com un llastre a les cames locals. Va semblar que durava més que un dia sense pa. Ja no es trobaven les ales com a l'inici de la primera part, i lahabitual d'unaes tornava a repetir i a posar en perill el triomf. No va ser fins a dos minuts per al final que un assaig d'posaria una mica de tranquil·litat (18-10). L'assaig in extremis que van anotar els visitants en el penúltim minut de joc ja no els va servir per donar la volta al marcador.D'altra banda, hi va haver poques sorpreses a la resta de partits del play-off. Només el, dels sis equips que havien quedat entre els quatre primers del seu grup no es va poder classificar. La resta de partits se'ls en va dur l'equip que s'havia classificat amb millor bagatge de victòries.Els manresans jugaran l'eliminatòria de quarts contra elen l'esplèndida instal·lació de la vila costanera del Baix Llobregat. El CRUC ha fet una gran fase regular. Només ha perdut un partit (contra el líder) i, aquest cap de setmana, ha apallissat en eliminatòria de vuitens de final a l'per 113-14.El Rugby Manresa no noméssinó que, a més a més, ho farà sense el que ha estat durant tot el curs el seu màxim anotador en elsperquè al ser expulsat tindrà una sanció de, com a mínim, un partit sense jugar. El partit es disputarà el proper dissabte a les 5 de la tarda a Castelldefels.