Junts proposa una transformació urbanística que unirà Sant Joan i Sant Fruitós a través de Manresa

L'alcaldable de, ha presentat aquest dilluns unper a la ciutat que la seva formació tirarà endavant "si els ciutadans ens fan confiança", que convertirà lesen "avingudes arbrades, amb les voreres amples i ben il·luminades", i que unirà l'enllaç amb la C-25 aamb el terme dea l'entrada del polígon de Sant Isidre. El projecte ha estat batejat com a(ACM).La, que segons Bacardit "és viable de portar a terme en un període", inclou el desenvolupament total del, la reubicació de l'darrere del pavelló "d'unampliat" i la creació d'un edifici firal a cavall del polígon i la zona esportiva que substituiria l'actualTal i com ha explicat el candidat, aquesta reordenació del Congost també inclou un"que donaria servei a la pròpia zona esportiva i a l'estació de la Renfe, i que permetria l'accés a la ciutat per una tirada de la carretera de Cardona pensat per a transport públic i per a vianants".La proposta també contempla un gran aparcament sota cobert en un nou edifici que se situaria on actualment hi ha elper donar cobertura a la zona del, i un altre pàrquing soterrat a la zona de la, on també hi haurà unad'una estació que es traslladarà a la zona del. Aquí, també es crearia unPer lligar tota la intervenció, es crearà una, "que podria ser la L9", que unirà Sant Joan de Vilatorrada amb Sant Fruitós de Bages a través de Manresa amb una"que farà realitat aquestai farà que l'avinguda tingui caràcter".Bacardit, que ha afirmat que el projecte "no és un conte de fades", sinó que és "el model que presenta Junts com aa la ciutat". El candidat ha explicat que properament entrarà més a fons en el projecte.