La 7a Cursa de la Dona de Manresa ja té 600 participants inscrits

Tot està a punt per a la celebració de la setena edició de ladeel proper diumenge sobre unamb sortida i arribada a la plaça de les Oques i i amb un recorregut que s'allargarà des de la plaça de Crist Rei fins al parc de Can Font, al barri de la Parada.El director de l'esdeveniment,, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa,, i el principal patrocinador,, de Junyent Essence, han presentat aquest dilluns la setena edició de la Cursa de la Dona a la mateixa plaça de les Oques.La cursa registrarà els temps dels participants i donarà premis als guanyadors de cada categoria. Malgrat això, des del, organitzador de l'esdeveniment, s'aclareix que "això serà per qui es vulgui prendre la prova a nivell competitiu, però el recorregut, si es vol, en un ambient que sempre és molt", ha afirmat Camps. Hores d'ara ja hi ha, i la inscripció es tancarà quan s'arribi a les 1.000.En el marc de la Cursa també se celebrarà la quarta edició de la, que es portarà a terme en recorreguts menors perquè els més joves també puguin gaudir de la jornada. A la plaça de les Oques, a més, hi haurà un village, i al final de la cursa hi actuaran els, la colla castellerai l'escolaMassegú ha volgut reivindicar Manresa com a ciutat esportiva. "No només tenim l'esport regular de les lligues i diferents campionats on equips i esportistes de la ciutat participen, sinó que també tenim unconsolidats, entre els quals es troba la Cursa de la Dona".Una part del preu de la inscripció es destina a una, que enguany encara es desconeix, "però que estarà relacionada amb les, d'acord amb la temàtica que l'Ajuntament ha donat al 8-M".Lesi més informació sobre la Cursa de la Dona es pot consultar a aquest enllaç