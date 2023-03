El Consell Comarcal del Bages incideix en la cura del cos com a eix del Dia de les Dones

Acció per al personal del Consell

Campanya comarcal

Eldona continuïtat a la campanya delestrenada l'any passat. Amb motiu de la jornada del 8 de Març, l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages estrena el lema Cuidar-te, és un dret i posa l'accent en totes aquelles accions que tenen a veure amb la cura del cos i que també juga un paper clau per al benestar personal.La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages,, apunta que "aquest any canviem la mirada i ens fixem en allò més interior que té un impacte important en el benestar. Volem incidir en com ens cuidem el nostre cos, com tenim cura del nostre cicle menstrual i com tot això incideix en la nostra autoestima com a dones".En aquest sentit, en el marc de la jornada del 8 de Març es programarà una xerrada al Consell Comarcal del Bages adreçada a lesper parlar del cicle menstrual i com els mètodes utilitzats poden beneficiar o no la salut.La campanyade la comarca que programen tot d'actes al voltant de la jornada del Dia Internacional de les Dones. En aquest sentit, es promouen tallers de relaxació, sessions de risoteràpia, activitats de ioga, recitals de poesia, concerts, sopars etc. amb la voluntat de donar eines per promoure el benestar personal a totes les participants. El cartell promocional incorpora aquest any elper accentuar la importància de la cura personal i dibuixa el lema Cuidar-te, és un dret.