Més de 300 cantaires participaran al Canta Gran del Kursaal aquest dimarts i dimecres

Més 300 cantaires de diverses formacions corals dede Manresa i el Bages participaran dimarts i dimecres al, un projecte participatiu impulsat des de l'adreçat a gent gran que preparen un espectacle per estrenar-lo dalt de l'escenari. El teatredeacull la vuitena edició del projecte amb la cantata Boleros, un viatge per alguns delsmés coneguts de la història i per descobrir també les diferents textures musicals d'aquest ritme.Els cantaires han fet tres assajos previs per preparar els concerts del dimarts 7 i dimecres 8 de març, a les 6 de la tarda, amb aproximadament 160 cantaires per funció. Enguany, el concert de dimarts comptarà amb els participants delsde Manresa, lade Sant Joan de Vilatorrada ide Calders totes tres dirigides per Rosa Ortega,del Casal de la Gent Gran de Cardona dirigida per Elena Ribera, ladel Casal Cívic i Comunitari El Castell de Manresa dirigida per Montse Perramon, ladirigida per Xavier Ros, ladirigida per Roberto Moreno, lade Manresa dirigida per Josep Guiteras, lade Manresa dirigida per Anna Giralt i lade Santpedor que dirigeix Xavier Santamaria.La sessió del 8 de març, tindrà com a cantaires elsde l'Ajuntament de Manresa que seran: la Font dels Capellans, la Balconada, Vic - Remei, Carretera Santpedor, Plaça Catalunya, Valldaura, Escodines, el Xup, Mión, Cots, Guix i Pujada Roja, totes dirigides per Pep Torras.La direcció musical de l'espectacle anirà a càrrec de, amb direcció escènica dei amb la cantant solistaque estarà acompanyada per una banda formada per(piano),(violí),(clarinet),(contrabaix),(bateria) i(percussions llatines).Les, que tenen un preu de 8 euros (per a majors de 65 anys un preu de 6 euros), es poden comprar a les taquilles i per internet