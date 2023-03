Santpedor commemora el 8-M amb el part com a tema central

Programa del Dia de les Dones a Santpedor

Dimecres 8 de març

Acte institucional i lectura del manifest

Presentació del Club de Lectura Feminista

Lectura de textos del llibre Mujeres, d'Eduardo Galeano

Divendres 10 de març

Inauguració de l'exposició Part i Art, un projecte artístic inspirat en el part

Xerrada Parts Feliços

Musicoteràpia amb instruments ancestrals

Dissabte 11 de març

La superació de la dona a través de l'art, xerrada d'art curatiu

Dansant maternitats, dansa performativa

Lectura de poesia i micro obert

Dinar popular i xou dels avis de Ca l'Arola

Diumenge 12 de març

Gran ball amb el música Raül (preu: 6 euros)

L', al costat d'entitats del poble, organitza un any més un programa d'actes per commemorar el, que se celebrarà el proper 8 de març.L', que serà el mateix 8 de març a les 12 del migdia a la plaça Gran U d'Octubre, encetarà el programa d'actes, que comptarà amb diverses activitats al municipi fins al diumenge 12 de març. Entre les propostes hi ha la presentació del, que organitza l'i la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, una lectura de textos del llibre Mujeres d'a càrrec dels, o la xerrada d'art curatiu La superació de la dona a través de l'art, ambEl plat fort del programa serà l'Part i Art al Convent de Sant Francesc, un projecte artístic que fa temps que s'està coent i que està inspirat en el part. L'organitzen conjuntament l'Ajuntament, l'entitat artísticai la. Comptarà amb diverses activitats durant els dies 10 i 11 de març, entre elles una xerrada sobre parts, musicoteràpia, dansa i lectura de poesia. L'exposició es podrà visitar la Convent dissabte de 12h a 14h i de 17h a 20h i diumenge de 10 a 14h.El programa del 8 de març a Santpedor es tancarà amb les activitats organitzades pel grup de dones, que consten d'un dinar popular i un ball diumenge a la tarda a Cal Llovet amb el músic Raül.A les 12 del migdia a la plaça Gran U d'OctubreA 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Pare Ignasi CasanovasOrganitza: Biblioteca i Assemblea Feminista JerònimesA les 7 de la tarda a la Biblioteca Pare Ignasi CasanovasOrganiza: BibliotecaA les 7 de la tarda al Convent de Sant FrancescHorari de visita de l'exposició: dissabte de 12 a 14h i de 17 a 20h, i diumenge de 10 a 14hOrganitza: Ajuntament de Santpedor, SAC i Casa de naixements MigjornA càrrec de Montse Catalán Morera i Àngels BonetA 2/4 de 8 de la tarda al Convent de Sant FrancescA càrrec de Mònica Cerdans BatistaA 2/4 de 9 del vespre al Convent de Sant FrancescA càrrec de Josefa CasasA les 10 del matí al Convent de Sant FrancescA càrrec de Nadia Cegarra, Goretti Ribas, Anna Maria de Blas i Judit PardoA 2/4 d'1 del migdia al Convent de Sant FrancescA les 5 de la tarda al Convent de Sant FrancescA les 2 del migdia a Cal Llovet (cal inscripció prèvia)Organitza: RessòA les 6 de la tarda a Cal LlovetOrganitza: Ressò.