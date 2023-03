Navarcles estrena una exposició sobre el «Comerç amb nom de dona»

Altres activitats programades pel Dia de les Dones a Navarcles

Dimarts 7 de març

Taller de sòl pelvià

Divendres 10 de març

Pel·lícula Una joven prometedora

Dissabte 11 de març

Monólogos de la vagina, teatre d'humor

obrirà dimarts els actes per celebrar el, que s'allargaran durant deu dies. Entre les novetats més destacades hi ha l'Comerç amb nom de dona, que recull fotografies de dones que han treballat o treballen als establiments comercials de Navarcles.Comerç amb nom de donaL'àrea dede l'Ajuntament de Navarcles i el teixit comercial del municipi treballen des de fa mesos per organitzar activitats i campanyes durant l'any que promoguin la reactivació del sector i la. Des que es van crear les comissions de treball, s'han fet promocions per la, lesi ara arriba la tercera proposta, coincidint amb el 8 de març, Dia internacional de les Dones.S'ha preparat una exposició titulada Comerç amb nom de dona, que es podrà veure a partir del dimecres 8 de març a la plaça de la Vila. És undel passat i el present de les dones que han tingut o posaven la cara a diferents comerços de Navarcles. Gairebé un centenar de fotografies que recordenque ja no existeixen i d'altres que encara estan en actiu, homenatjant les dones que hi han treballat.Els dies 8, 9 i 10 de març, l'exposició estarà instal·lada a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. Entre l'11 i el 17 de març es podrà veure alA les 7 de la tarda a La Creueta Centre CulturalA 2/4 de 9 del vespre al Teatre Auditori Agustí Soler i MasA les 7 de la tarda a Teatre Auditori Agustí Soler i Mas