El PSC considera «desmesurada» la campanya informativa per al canvi dels nous contenidors a Manresa

Elconsidera "desmesurada" lapel "sol canvi" delsque ja s'ha iniciat i que es completarà al llarg de l'any amb l'arribada de la nova maquinària, nous vehicles i els nous contenidors tancats, en què caldrà una targeta identificativa per obrir-los., responsable de les polítiques de Territori del grup socialista, considera que "un servei informatiu que hauria de ser puntualdel sistema d'obertura actual manual a l'electrònic, hauria d'allargar-se el temps que duri la substitució dels actuals contenidors als nous, o sigui setmanes o mesos, no els 5 anys" que s'han establert.L'adjudicació del contracte de ladel canvi de contenidors d'una durada d'un any té un cost de 483.000 euros, i del contracte delambientals per al mateix motiu, per 5 anys, que suposa la contractació de nou informadors i un coordinador, suposarà un import total d'1.804.800 euros. Tot plegat 2.287.800 euros amb l'IVA inclòs.Romero recorda que el regidor de Ciutat Verda,, va defensar durant el ple aquesta campanya perquè "anem a canviar la vida de 78.000 persones", en una afirmació ", que treta del context on es va dir, encara ho sembla més". segons la regidora del PSC.El PSC aclareix que "defensem la necessitat i tasca dels informadors ambientals a peu de carrer perde recollida selectiva, però a la vegada cal reconèixer, i més dels del govern municipal, que la ciutadania porta ja molts anys reciclant.coneixement en la classificació i reciclatge de les escombraries. La ciutadania sap el que és, i com s'ha de fer. La tipologia de contenidors i laper cadascun d'aquests serà la mateixa com sempre s'ha fet des que es va començar a reciclar. L'única nova aportació serà per l'ús de targetes electròniques per poder obrir els d'orgànica i de rebuig.. La despesa no justifica l'anomenat canvi de model de gestió de residus, i per tant trobem" afirma Romero."El disseny i plantejament d'aquesta campanya informativa per als nous contenidors en la seva durada i cost no té precedents en municipis de la dimensió de Manresa. Sabem del cas de(Toledo) de 83.000 habitants, amb més població que Manresa, i on van instal·lar durant l'any passat nous contenidors electrònics per residus orgànics, amb una campanya informativa de, i l'experiència i el retorn per part de la ciutadania han estat satisfactoris" assegura el portaveu socialista a l'Ajuntament, Anjo Valentí.Per tant, "tenim precedents i caldria que el govern municipal hagués fet una feina de, per assabentar-se de com plantejar la divulgació informativa de l'ús dels nous contenidors de forma més eficient i menys costosa" conclou l'alcaldable, Anjo Valentí.