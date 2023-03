UManresa potencia el talent de l'estudiantat amb un programa pioner

Construir una estructura de talent sòlida que diferenciï l'estudiantat d'UManresa

Fer millors professionals. Aquest és l'objectiu delper desenvolupar el talent queestà estenent als seus estudis després de començar-ne la implantació, ara fa tres anys, al grau en. Es tracta d'un programa que té com a finalitat que l'estudiantat treballi el seu, que reconegui els seus punts forts i febles i que pugui treballar aquests darrers amb l'objectiu de millorar i sumar un element competitiu i diferencial a la seva formació més enllà dels coneixements i capacitats tècniques que s'associen a una professió concreta. En aquests moments, a més del grau en Infermeria, aquest programa s'ha començat a implantar al grau eni als cicles formatius de grau superior d'del Campus Professional.Lesespecífiques d'una professió i el currículum ja no són suficients per accedir a un lloc de treball. Les persones que es dediquen a la selecció de personal asseguren que, cada vegada més, les empreses procuren que les persones que incorporen tinguin altres habilitats, les conegudes com transversals o soft skills, que són les que, més enllà dels coneixements tècnics que té un professional, garanteixen l'adequació d'un candidat per a un lloc de treball.Aquest programa permet als estudiants formats a UManresa anar més enllà de les competències bàsiques i tècniques que ha de tenir un professional. Per aconseguir-ho, la formació tècnica i professional es combina amb unaque constitueixen la base del talent d'una persona: autoconeixement, autoconcepte, autoestima, autoconfiança i autovaloració positiva. El responsable del programa,, explica que l'objectiu és fer un mapa del talent de cada estudiant, que és "com construir un edifici, amb columnes que el sustentin i una estructura formada per elements que siguin sòlids". Precisament, ajudar a construir aquesta estructura és la feina que es desenvolupa en el marc d'aquest programa.Durant el programa i a través del kitdissenyat per Carlos Bella, cada alumne treballa les seves competències. Ho fa elaborant un, que es contrasta amb unes. El resultat de les dues avaluacions és el punt de partida del treball que es farà durant tot el curs per treballar les mancances detectades en cada persona pel que fa a totes les competències que formen part del. Aquest treball es fa a través de simulacions i tutories.Segons Bella, es tracta que "cada estudiant identifiqui el seu mapa del talent, que conegui quin és el seu punt de partida per desenvolupar les competències que té més fluixes i que es doti d'eines de comunicació que li permetin".En el cas del grau en Infermeria, l'estudiantat que fa tres anys va començar a treballar aquest mapa del propi talent, podrà veure, un cop finalitzi els estudis, com han evolucionat iper ser un bon professional més enllà de les seves habilitats tècniques i coneixements específics de la professió.