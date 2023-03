Èxit de vendes a la Forastocks, que omple el passeig d'ofertes i clients

La Firaha omplert aquest diumenge el Passeig dede clients que buscaven les últimes ofertes de les rebaixes de temporada. L'afluència ha portat que al voltant de les 12 del migdiaEn l'edició d'enguany, la Forastocks ha comptat ambparticipants, sobretot de roba, però també de bijuteria, bosses, maletes, parament per la llar, concessionaris i altres.Els participants s'han mostrat, que contrasta amb la de l'any passat, en què la pluja va marcar l'esdeveniment remullant parades i clients al final del matí.Els responsables de laes mostren satisfets en general i concretament per algunes de les novetats d'enguany, com elentre els clients mitjançant butlletes sorpresa, comptar amb un, o una major comunicació renovada.Comenten que s'ha fet també una aposta per l'de la mà de, que ha portat a la zona d'oci de la plaça Crist Reii un plataforma per fer. Un inflable situat a la mateixa plaça completava l'oferta pels més petits.La Fira Forastocks està però encara en, i en les properes edicions es preveuen canvis per fer-la encara més atractiva.Els dos dies anteriors a la fira, divendres i dissabte 3 i 4 de març, ja es van fer les primeres liquidacions amb la, que va tenir seguiment desigual, amb un carrer Nou amb moltes parades al carrer però amb altres importants eixos amb una participació anecdòtica.El cap de setmana de liquidació d'estocs s'ha coordinat per primer cop amb el, que va tenir lloc el dissabte a la plaça Sant Domènec, i amb la