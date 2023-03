El Catalunya Central supera el CRUC / Cornellà i es classifica per a les semifinals (36-17)

El rugby femení) s'ha classificat aquest dissabte per a lescatalana unaque s'acabi la fase regular de la lliga. Els 5 punts que han sumat amb el 36-17 contra elles distancien en 7 punts del seu rival directe, elde Granollers. Per tant, el resultat de la jornada final no canviarà res, passi el que passi. Un segon any consecutiu d'aquest equip amb els objectius inicials no només complerts, sinó superats amb escreix.Tanmateix,tot i la diferència de punts. És més, l'equip local ha anar tres quartes parts del partit per darrere en el marcador. La primera vegada que les osonecbagenques s'han posat per davant ha estat amb el 22-17 al min. 60. Fins llavors, les delhan dominat el terreny, el guany de metres, i els blocatges i melés. Les noies deno estaven gens precises en les passades. Era com si hi hagués un excés de responsabilitat davant el repte de la classificació somiada entre les quatre millors formacions de la categoria de plata catalana.Han estat 22 minuts amb el 0-0 fins que les visitants s'han avançat (0-7), i 5 minuts després, un atac que ha arribat després d'una primera bona combinació de passades fins a la zona del mig camp esquerre a, s'ha convertit en assaig i posterior transformació deper al primer empat (7-7). L'equip visitant encara arribaria al descans per davant (7-10) en anotar un cop de càstig des d'uns 30 metres a 4 minuts de la fi del primer temps.Per sumar encara més dificultats,era expulsada temporalment amb targeta groga (min.39) i la seva companyatambé, en el 43. Set minuts en inferioritat de dues jugadores que han propiciat una nova embranzida visitant a càrrec de les dues úniques anotadores del CRUC/Cornella: una veloç i contundent, i una eficient xutadora a pals,(7-17, min. 44).Ha estat un instant abans de recuperar la igualtat de forces que ha arribat el try de la capitanaque iniciava el canvi de tendència. I des de llavors, el partit ja ha estat de clar domini local. S'havia trigat molt a doblegar el rival, però quan ha passat ha estat de forma definitiva. Les anteriorment expulsades Sort i Yuste han estat les protagonistes dels quatre assaigs que vindrien a continuació. La primera en els minuts: 57, 59, i 76, i la segona en el 63. A més de les dues transformacions afegides de Maria Prat, és clar.I per acabar-ho d'adobar, no seria just no fer constar que en els minuts finals, Maria Sort s'ha quedat a pocs metres de dues marques més, però el desgast físic a conseqüència de les, totes elles des de més de 70 metres, l'havien deixat totalment exhausta.No s'han rendit les visitants, ho han intentat amb totes les seves forces, però el Catalunya Central ja s'havia desfet de l'excés de responsabilitat i ara jugava molt més confiat en lesi les passades per fi anaven gairebé sempre al lloc idoni. La defensa, a més, es convertia en ungràcies a la feina compromesa i solidària de totes les jugadores que han saltat al camp,La classificació del Catalunya Central per a semifinals amb 4 victòries en 9 partits representa. El rival a semifinals s'apunta molt inaccessible (). En la segona jornada van derrotar-les 72-0 , però en la visita al Congost de Manresa, les noies de Pere Carrillo van plantar més cara (19-34) . Abans, però, caldrà visitar el camp del, el dissabte que ve a les 2 del migdia, un tràmit que ha de servir per continuar guanyant confiança i gaudir de valent de la feina ben feta d'aquesta temporada.