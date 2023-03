Milers de persones participen en una Transéquia primaveral

39 anys homenatjant la Séquia

Ladeés una de les obres d'més importants del país. Es va construir per fer front a unque amenaçava Manresa i, aleshores, es va decidir anar a buscar l'aigua al, a, situat a 26 quilòmetres. Des de fa 39 anys, milers de persones recorren cada any aquest trajecte per homenatjar una obra que encara abasteix d'aiguade Manresa.Enguany, la Transéquia arriba en un dia abans de l'activació de la fase d'excepcionalitat decretada pel Govern . A diferència d'altres municipis que depenen de pous, la Séquia assegura l'abastiment d'aigua, però això pot canviar per primer cop a la història si la sequera no remet.La sequera encara no és prou visible a la Séquia de Manresa que, malgrat les restriccions, continua nomésdel normal. Tot i això, la situació pot canviar si la sequera continua, tal com mostren tots els pronòstics. Així ho ha explicat a l'ACN l'alcalde de Manresa,, qui ha subratllat que la capital del Bages és "afortunada" de tenir aquest canal. "La Séquia ens garanteix l'abastiment d'aigua, però hem de ser conscients que l'aigua que passa per aquest canal no baixa pel riu Llobregat. Per tant,en el consum d'aigua", explica.De fet, a partir d'aquest dilluns, la capital del Bages és una de les ciutats afectades per la fase d'excepcionalitat decretada pel Govern. Unes mesures que afectaran sis milions de persones a Catalunya.L'historiador i president del, subratlla la importància de la Transéquia: "És un homenatge a unper Manresa. Si la ciutat ha arribat on ha arribat és gràcies a la Séquia". De fet, aquest canal va permetre el desenvolupament de la ciutat a, en un inici, i a, més endavant.Però més enllà d'això, la Séquia, per a Coma, és una obra "impressionant". Es va fer a pic i pala, i es va trigar. "Forma part del nostre patrimoni", subratlla.La Transéquia recorre la Séquia i passa per Balsareny,i Manresa. Se celebra cada any des de fa 39 edicions i es pot fer a peu, en bicicleta, corrent o en handbike. La fan possible prop de 500 voluntaris i hi participen milers de persones. De fet, s'ha convertit en tot un símbol a la comarca.El recorregut acaba al, el principal pulmó verd de Manresa, i on acaba desembocant la Séquia, un llac artificial que va entrar en funcionament l'any 1974 i que és un enorme dipòsit d'aigua.