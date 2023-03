La TAVCC presenta «Synomones», una instal·lació de Yolanda Uriz

El programade la(TAVCC), dedicat als artistes emergents del territori presenta Synomones, una instal·lació deque es podrà visitar a l'dedel 7 al 26 de març. La inauguració es portarà a terme el 10 de març a les 7 de la tarda. Synomones és la primera de les propostes seleccionades per a l'edició 2023 del programa.El treball de Yolanda Uriz (Pamplona 1982) és un amalgama d'elements d'. Sorgeix de la passió per experimentar amb els fenòmens físics, les vibracions, les ones electromagnètiques o les molècules químiques, que percebem com a so, llum o olor, transformant-los per crear experiències multi sensorials.Formada en(KABK, Països Baixos) i en(IT, Barcelona), va desenvolupar un interès particular pels sentits de proximitat (olfacte, gust i tacte), materialitzat en els seus treballs que presenten connexions sinestèsiques entre so i tacte u olfacte. En l'actualitat continua aquesta recerca de traslladar informació d'un mitjà expressiu a un altre, enfocada en traduir la composició de l'aire a so, aquest en comunicació olfactiva i viceversa.Per crear el seu treball utilitzacombinades ambDIY, explorant materials i experimentant al Fab-Lab. S'ha presentat en esdeveniments i festivals com ISEABarcelona 2022, Sonic Acts (NL), WRO Media Art Biennale (PL), ArsElectronica (AT), STRP (NL), SPARK (USA), Todays Art (NL/RU), Transmediale (GR), etc.El projecte Synomones presenta tres obres que conformen unper navegar entre escultures que irradien fragàncies i sons, interaccionant des d'una òptica post–antropocèntrica. Intenta mostrar models de relació amb l'entorn basades en dinàmiques d'escolta i cooperació, en comptes del model actual imperant que, promou el benefici instantani sense tenir cura de les conseqüències futures, sense empatia cap al medi que habita ni cap als seus integrants.Durant tota l'exposició, l'artista oferirà visites guiades amb dinàmiques creatives. Caldrà concertar-les prèviament a través del correu electrònic contemporanis@tavcc.com