Sallent homenatja Maria Matilde Almendros amb teatre i una exposició

Ladeha acollit aquest divendres un homenatge teatral a l'actriu i locutora, de qui aquest 2022 s'ha celebrat el centenari del seu naixement. Una quinzena d'actors sallentins, dirigits per, han interpretat fragments de Solitud deen fórmula de, una obra que Almendros va interpretar el 1954 amb aquesta mateixa fórmula asota la direcció de. L'de l'artista complementa aquest homenatge i es podrà veure a la Fàbrica Vella fins al 12 de març.L'acte va començar amb unes paraules de la regidora de Comunicació,, i de la comissària del Centenari Almendros,, que van destacar eld'Almendros per empoderar les dones en la direcció teatral i com a periodistes. També han volgut posar en relleu que Almendros va ser designadai que la commemoració s'ha fet arreu del país de la mà de l'L'alcalde,, també ha assistit a la representació i ha elogiat el bon nivell dels actuants que han seguit un intens curs teatral. L'acte es va poder seguir en directe per Ràdio Sallent.