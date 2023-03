El Covisa Manresa retroba el camí de la victòria a la pista de l'Escola Pia (4‑10)

Després de cinc derrotes consecutives, elha aconseguit aquest dissabte un triomf important a la pista de l'per 4-10, davant d'un equip que havia entrat en una dinàmica positiva per intentar la seva salvació.La primera part dels manresans ha estat per emmarcar. Pressió alta sobre el rival i efectivitat total amb un joc de possessió excepcional. Així han anat arribant els gols, obra deen accions ben combinades i mantenint a ratlla al rival que veia com els manresans li passaven per sobre. Al descans s'ha marxat amb un parcial de 0-3, però encara quedava molt partit.A l'inici de la represa, dos gols mes i seguint amb un joc intens, els dehan arrodonit el marcador fins a un 0-5, a 11 minuts per al final del partit. Semblava tot controlat i decidit, però no ha estat així. El tècnic local ha ordenat joc amba once minuts per acabar, ja que veia que el partit se li escapava. Semblava més a prop el sisè gol manresà que el primer local, però els dehan vist abans la porteria.No ha estat gràcies a la nova tàctica, sinó en altres accions de joc que els escolapis han aconseguit tres gols en quatre minuts i, amb el 3-5, han. Quedaven encara cinc minuts per al final i tot estava obert. El pavelló local, que era ple, era el protagonista animant als seus i. Però aquesta vegada els sabadellencs amb joc de cinc hani quatre gols manresans consecutius a porta buida en dos minuts han sentenciat el partit.