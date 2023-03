El Terra Endins CB Vilatorrada no té cap opció contra els Lluïsos de Gràcia (66-82)

El CB Vilatorrada no té opció davant el Lluïsos de Gràcia

El Grup Via CB Artés no té pietat del CB Mollerussa

Més bàsquet

Cara i creu en els seus extrems per als dos equips bagencs de lade bàsquet que han jugat aquest dissabte en dos partits que. Elha perdut clarament contra els, 66-82, i elha passat com una piconadora per sobre del, 96-41.A falta del partit deaquest diumenge, el CB Vilatorrada negativitza més el seu balanç en lliga, fins a un còmput de 7 victòries i 11 derrotes, i els artesencs mostren els mateixos números, però capgirats, amb 11 victòries i 7 derrotes.El CB Vilatorrada no ha tingut el seu dia aquest dissabte contra el Lluïsos de Gràcia en un partit en que, excepte en el 0-0 inicial, ha anat. Els denomés s'han imposat en el parcial del darrer quart quan el partit ja estava decidit.El primer quart ja ha marcat el camí que seguiria el matx, 8-19, ja per sobre dels 10 punts de diferència que es mantindria fins al final del partit. Per si fos poc, el segon quart començava amb un 0-13 que establia la, i a partir d'aquí, els visitants han anati tancant marcadors parcials favorables, 17-19 el segon quart després que els locals reaccionessin tímidament, i 17-21 el tercer per arribar al quart definitiu 59-42.A l'últim quart, els del Bages han aconseguitper sota dels 10 punts, 66-75 a falta de poc més d'un minut, però l'empenta no ha tingut continuïtat i el partit ha finalitzat 66-82.El màxim anotador local ha estatamb 19 punts. El CB Vilatorrada jugarà el proper partit a la pista del, diumenge a 1/4 de 8 del vespre.El CB Artés no ha tingut cap dificultat per superar el CB Mollerussa per unade 55 punts, 96-41., i els quatre parcials ja ho diuen tot: 26-8, 19-15, 27-9 i 24-9.Els locals han anotat 13 triples per 4 els visitants, que només han anotat 14 cistelles de camp.amb 27 punts i, amb 19, han estat els autèntics botxins anotant més punts ells sols que tot l'equip delEl proper partit del CB Artés serà dissabte a 3/4 de 6 de la tarda a la pista del