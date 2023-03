El CB Navàs Viscola batalla contra el líder però no pot repetir victòria (76-84)

Més bàsquet

El 64-63 que assenyalava el marcador a falta de l'últim quart ha fet somiar elamb repetir la matxada que va aconseguir a la primera volta derrotant el poderós líder Pajarraco CB Santfeliuenc a la seva pista. Però els delno s'han deixat sorprendre i han doblegat els bagencs en els últims 10 minuts deixant el marcador final en 76-84.La bona arrencada de partit dels locals, amb un, mostrava que la seva motivació davant d'un líder que només ha perdut dos partits durant la competició -un d'ells contra el CB Navàs- era ben present encara passada tota una volta de campionat. La il·lusió, però, ha durant poc, iamb un 2-12 que igualava el marcador, 14-12, per arribar a un 16-16 poc després. Dos triples seguits deen menys de mig minut, tornaven a donar aire als navassencs, que es posaven 22-16. Tot i les embranzides visitants, els de Navàs aconseguienal final del primer quart, 28-23.Només tornar a pista, el Santfeliuenc anotava un triple per acostar-se, però després tots dos equips es mostraven. Havien de passar 3 minuts per veure una nova cistella dels visitants que empatava a 28. Els del Baix Llobregat es posaven per davant, peròper situar-se 35-31 a l'equador del quart. Als darrers 5 minuts els visitants tornaven a estar més encertats i s'arribava al descans amb 39-42.De tornada de vestidors, el CB Santfeliuenc es mostrava més encertat i, malgrat l'intercanvi de bàsquets,a 7 punts, 42-29 en els tres primers minuts de joc. Com si fos una goma,, 48-49, i, 48-55. La següent embrenzida del Navàs ja serviria per reduir les distàncies de forma definitiva durant aquest quart. De l'empat a 59 a falta d'un minut i mig, es passava a un 62-63 i al 64-63 amb que s'encarava el període definitiu.La igualtat s'ha mantingut a l'inici del darrer quart. L'intercanvi de cistelles durant el primer minut deixava un 66-66 en el marcador, però a partir d'aquí el CB Santfeliupoc a poc, 66-70, un minut després, i 67-73 a falta de 6 minuts. Els navassencs, però,i reaccionaven. Un bàsquet d', un triple d'i una cistella deposaven els locals per davant, 74-73, a falta de 3 minuts i mig. S'arribava a la part decisiva iper fer un 0-7 i posar-se 74-80 a falta de 2 minuts. Un avantatge que els visitants han administrat fins al 76-84 final., amb 11 punts i 13 rebots, ha estat el jugador bagenc més valorat. El CB Navàs queda aamb 10 victòries i 10 derrotes. La propera jornada jugarà el dissabte a 3/4 de 6 de la tarda a la pista del