Iban Hortal omple en la seva presentació com a alcaldable de Sant Joan per Compromís

Un centenar de persones van omplir de gom a gom el passat dissabte la sala petita deen l'acte de presentació d'com a candidat a l'alcaldia deper a les eleccions municipals del proper mes de maig.El nou candidat va reivindicar la necessitat d'una, amb capacitat de teixir grans consensos, i ho va voler posar en pràctica amb un acte sense grans parlaments i centrat en una entrevista personal al llarg de la que va anar exposant alguns aspectes de la seva vida, el seu punt de vista sobre la situació del poble, la feina feta al llarg del mandat i algunes de les prioritats de Compromís. Varen prendre la paraula, fins fa un any portaveu del grup;, primer tinent d'alcalde de 2007 a 2011, i el candidat Iban Hortal.Per a Iban Hortal, "el poble viu des de fa anys una espècie d'aturada a la que cal donar resposta amb un Ajuntament capaç dea Sant Joan." Davant aquesta situació Hortal va exposar que Compromís té vocació de, i durant el mandat ha estat "un grup útil que sovint ha marcat el rumb".Ho va voler il·lustrar aportant dades de la feina feta: més de 50 propostes "que han permès fer d'altaveu de preocupacions ciutadanes, o avançar cap a un poble més agradable, situant el medi ambient com a prioritat, més net, amb uns serveis públics d'educació o salut reforçats". La capacitat de "" per part del grup, Hortal creu que es posa de manifest havent aconseguit que 20 d'aquestes propostes hagin estat àmpliament recolzades. I va lamentar que d'aquestes el govern només hagi tingut capacitat de materialitzar-ne tres.Al llarg de tot l'acte Hortal va apel·lar en diverses ocasions a la necessitat de donar un nou impuls a Sant Joan. "En un moment que canvien les necessitats, de nous reptes, si et quedes estancat a la pràctica vas enrere. I no ens ho podem permetre". Va recordar elsa Sant Joan dels 80, 90 i els 2000 que van poder construir serveis potents, amb espais verds amplis. I va insistir en la necessitat de recuperar aquell esperit. "En som els hereus i hereves. Tenim els mateixos valors, la mateixa vocació de teixir consensos, la capacitat de treballar amb un rumb i projecte clar, i la preparació per materialitzar les idees en projectes. Hem d'avançar, vull poder contribuir com a alcalde a que així sigui i que totes i tots visquem en un poble millor, en el poble que ens mereixem".