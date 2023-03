Conveni entre l'Institut Guillem Catà i la Fundació Aigües de Manresa

Aquest divendres, al, el cicle formatiu superior d'de l'de Manresa i lahan signat un primer conveni de col·laboració anual.L'acord recull totes aquelles col·laboracions que els darrers anys s'han anat realitzant, començant per la més immediata, aquest diumenge, quan els alumnes d'Animació col·laboraran en una nova edició de la. Des de fa algunes setmanes membres deli del Grau superior han preparat el recorregut sobre el terreny, han col·laborat en les inscripcions i, finalment, seran a laper als participants de la mini-Transéquia o de la Transéquia.El conveni ha estat signat per, directora del Parc de la Séquia, i de, director de l'Institut Guillem Catà, ambdós acompanyats per tècnics del Parc de la Séquia i dels mateixos nois i noies que són a la recta final dels seus estudis professionals.