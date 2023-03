Marc Aloy llança un web centrat en la seva candidatura per a les eleccions municipals

L'alcalde de Manresa,, ha posat en marxa un web centrat en la sevaa lesdel proper 28 de maig. El web www.marcaloy.cat ofereix tota la informació de la candidatura, des d'un perfil vital per conèixer a fons l'actual alcalde fins a notícies d'actualitat, vídeos, fotografies, documents d'interès i articles d'opinió.El web s'anirà completant a mida que avancinamb tota la informació d'interès al voltant de la candidatura d'ERC Manresa: els actes programats, la informació dels membres de la llista, el programa electoral i altres continguts relacionats.L'objectiu del web és apropar a tota la ciutadania de Manresa elque defensa l'alcalde Marc Aloy i que va presentar a la conferència del dia 13 de gener titulada Construïm el futur de Manresa. Un projecte que "vol avançar en la transformació de Manresa iniciada durant aquest mandat, amb iniciatives tan destacades com les de la Fàbrica Nova, el polígon del Pont Nou, l'Anònima, el carrer Guimerà, el nou model de residus, la recuperació i abaratiment de la zona blava, nous projectes d'habitatge o l'escola Valldaura".A més, el web inclou els enllaços a les xarxes socials i les dades de contacte, o bé per participar en les trobades que Aloy manté periòdicament amb diferents col·lectius de la ciutat.