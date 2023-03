Les 37enes Jornades Lacetània estaran dedicades a l’energia neta i assequible

L'deja escalfa motors per les, que enguany es faran entre el 27 i el 31 de març i estaran dedicades a l'energia neta i assequible. Serà la 37ena edició d'unes jornades que no només impliquen a la comunitat educativa, sinó que també inclouen propostes obertes a tota la ciutadania.Durant tota una setmana es faran unadiferents, entre conferències, tallers, exposicions i sortides. L'acte inaugural anirà a càrrec del reconegut físic manresà, director de l'i professor al CSIC i la Universitat de Barcelona. Serà el dia 27 de març a les 7 de la tarda a lade l'institut Lacetània, amb una conferència que porta per títol Els desllorigadors en la lluita contra el canvi climàtic: materials i sostenibilitat.En la passada edició, les jornades van estar dedicades a l'i van comptar amb la participació d'especialistes com, meteoròlegs de TV3,, investigador de, o, coordinadora de l'L'objectiu de les jornades és convertir l'institut Lacetània en un centre de divulgació de coneixement al voltant d'un tema central, facilitant que experts de diferents àmbits puguin compartir tot el que saben amb els alumnes del centre i amb el conjunt de la ciutadania de Manresa.