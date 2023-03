Un centenar de sallentins participa en la pintada del mural de la «cohesió» davant la tragèdia

, lliure de transfòbia, racisme, classisme i bullying" a l'exterior de l'antic Ferroka, al passeig de l'Estació, abans de l', amb la voluntat de "mantenir la cohesió" al municipi després que la tragèdia dels germans bessons que es van precipitar des del balcó de casa seva , hagi provocat certes tensions.Convocats per lesde tots elsde Sallent. l'Institut Llobregat, l'Escola Vedruna, l'Escola Torres Amat, l'Escola Els Pins, l'EMM Cal Moliner, la Llar d'infants L'Esquitx i l'Escola Bressol Les Baldufes, juntament amb l'Agrupament Roques Albes, un centenar de persones, que han anat arribant i marxant, han participat aquest dissabte al matí en laLes AFA dels centres educatius del municipi denuncien que "el sistema falla" per la "falta de recursos necessaris peri les necessitats d'atenció a la" i per "prevenir i combatre" l'El manifest que han fet públic conjuntament també posa èmfasi en dir que "el sistema falla" quan "lesno poden viure amb tots els drets i dignitat", quan "no s'acull amb els braços oberts les" o quan es tolera "lai la injustícia que crea patiment i desigualtats".El comunicat conclou denunciant que el problema "" i que cal "tota l'atenció i tots els recursos" per prevenir el suïcidi, detectar l'assetjament escolar, eliminar les desigualtats i per vetllar per la salut mental de tota la població "i, en especial, dels infants i joves".