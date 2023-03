El Comitè Feminista de Manresa crida a la vaga general el proper 8 de Març

Eli lesfan una crida a lael proper, Dia Internacional de les Dones. Per fer-ne seguiment, a partir de les 8 del matí han convocatdavant de l'Institut Lacetània, i a les 11 realitzaran unque sortirà de la plaça Espanya. La jornada finalitzarà amb la tradicionalque sortirà de la Ben Plantada a les 7 de la tarda.El Comitè Feminista 8-M de Manresa i les Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans fan una crida a la vaga per exigir unesper a tota la classe treballadora. La convocatòria clama per a lai contra qualsevol forma d'opressió i explotacio.Els col·lectius reivindiquen també lai l'augment dels salaris per adaptar-los al, alhora que exigeixen garantir l'accés als subministraments, a l'habitatge i als productes essencials per a tota la població. Defensen, també, uns serveis sociosanitari i educatiu