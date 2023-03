Joan Martí guanya el concurs de cartells de la 62a Fira d'Artés

La 62aja té cartell anunciador. Es tracta d'una obra del barceloní, titulada Festa i comerç a la vila d'Artés, que ha estat la guanyadora del primer premi del concurs convocat per l'Ajuntament i que està valorat en 300 euros. El segon premi ha estat per ai el tercer per aEn la categoria infantil el primer premi és un treball de, el segon un dibuix dei la tercera posició ha estat per aEl veredicte ha anat a càrrec d'un jurat format per diferents persones vinculades al món artístic: la il·lustradora, la fotògrafai la ceramistaL'alcalde d'Artés,, i el regidor de Promoció Econòmica,, han estat els encarregats de lliurar els premis, econòmics en el cas de la categoria adulta i material artístic en el cas de la infantil.Totes les obres presentades es podran veure en una exposició que tindrà lloc aen el marc e la 62a edició de la Fira d'Artés, que enguany se celebrarà els dies 15 i 16 d'abril.