Els Serveis Territorials de Cultura fan una visita tècnica a l'antic pont i camí del Cremallera

Membres de l'de, acompanyats del cap dels Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central,, i tècnics del departament, van realitzar una visita de caràcter tècnic per valorar i informar de l'estat de l'i també de l'accés des de el pont a la C-58, que presenta diverses mancances de seguretat per a les persones.La visita va ser conduïda per, veí de Castellbell i el Vilar, enginyer superior i autor de diversos estudis, entre els anys 2017 i 2022, per reclamar millores d'aquesta infraestructura del Cremallera, del riu Llobregat i de la riera de Marà.L'associació va aprofitar la visita per reclamar a l'Ajuntament "més implicació i seguretat a la sortida del pont del Cremallera amb la carretera" i laper poder transitar-hi amb seguretat.El pont i camí del Cremallera formen part de lamarcats per la Diputació de Barcelona a Castellbell i el Vilar.