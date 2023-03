Josep Joan Roda farà diumenge la seva presentació com a alcaldable dels Comuns a Navarcles

L'actual regidor de Medi ambient, sobirania energètica i Via pública i portaveu del grup municipal d'a l', que va ser escollit candidat a l'alcaldia el passat mes d'octubre, farà balanç de l'acció de govern i exposarà les prioritats programàtiques del partit per al proper mandat en un acte aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia alA l'acte hi participarà, economista navarclina, actualment resident a Barcelona, que és candidata per la llista d'a l'Ajuntament de Barcelona.Al finalitzar l'acte hi haurà un petit