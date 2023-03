Montserrat Anfruns i a l'associació Fem Lluita, premis Maria Casajuana 2023

Les premiades

L'associació feministarebran el, que des del 2002 atorga la secció local d'i elamb motiu del. El guardó vol significar la lluita, l'esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. Les premiades s'han donat a conèixer aquest divendres en una roda de premsa que s'ha fet al local d'Esquerra Manresa.Els guardons s'entregaran el proper 9 de març a les 7 de la tarda a laen un acte obert a tothom en què s'haurà de reservar plaça a bages@esquerra.cat . Montserrat Anfruns ha reconegut que "com a manresana, dona i infermera, és un honor guanyar aquest premi"., en representació de l'Associació Fem Lluita van donar les gràcies per ser l'entitat premiada dels Premis Maria Casajuana 2023: "estem molt contentes pel valor que ens heu donat. No ens ho esperàvem gens".va néixer a Manresa l'any 1953. Ha viscut sempre a la capital del Bages, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a infermera. El 1973, acabada la seva etapa de formació, es va incorporar a l'àrea de quiròfans del Centre Hospitalari. Després d'una dilatada etapa vinculada al servei de Cirurgia, va passar a exercir a l'Atenció Primària, primer a l'Institut Català de la Salut (ICS) i posteriorment a la Fundació Althaia. En paral·lel, durant uns anys, va ser infermera d'empresa d'Skis Rossignol. És una persona que ha destacat per la vocació de servei i per la proximitat a les necessitats dels malalts.Els estudis primaris els va fer a l'escola dels Infants que, aleshores, portaven les monges Carmelites. Després el batxillerat superior i el PREU (Preparació Universitària) els va cursar a l'Institut Lluís de Peguera i els estudis universitaris a l'Escola Santa Madrona de Barcelona, vinculada a la. Durant la seva vida laboral s'ha format de manera permanent. Als anys vuitanta va formar part del grup de treball català de prevenció de malalties infeccioses, en una època que lahavia irromput amb força.La seva mare va patir, en primera persona l'i, de retruc, tota la família va comprovar les conseqüències d'aquesta patologia que, malgrat la investigació, no té cura. L'altruisme innat la va portar, a finals de la dècada del 90, a conèixer a fons les millors formes de poder conviure amb la malaltia. Per això, es va apropar a algunes persones del Bages que col·laboraven amb l'associació de familiars d'Alzheimer que hi havia a Barcelona. El treball conjunt, i la seva empenta, van fer possible que pocs anys després, el 2000, es formalitzés l'del Bages, Berguedà i Solsonès. En va ser la primera presidenta, càrrec que va ocupar durant deu anys. Les diferents juntes directives que va presidir van definir un alt ventall de serveis que es mantenen actius. En deixar la presidència, va continuar formant part de la junta com a vocal durant varies etapes. Mai ha estat desvinculada de la Associació, col·laborant sovint en fets puntuals. Actualment, ja jubilada, torna a formar-ne part com a vicepresidenta.L'associació feminista Fem Lluita, de, vol visualitzar, fomentar i divulgar ela la societat contribuint a l'anàlisi crític de la societat heteropatriarcal i de totes les seves institucions i la ruptura dels estereotips sexistes.Els seus principals objectius són fomentar, dinamitzar i enfortir l'associacionisme entre les dones, la coordinació, la formació amb perspectiva de gènere i el seu empoderament, així com la seva participació en tots els àmbits de la cultura, la política, la vida educativa, social, sanitària i econòmica, per afavorir un avanç cap a la igualtat des d'un treball en xarxa.També posar en marxa accions de sensibilització, formatives i culturals amb i des del moviment associatiu, agents socials i recursos comunitaris en pro de l'equitat, la diversitat i la igualtat de totes les persones del paradigma feminista; promoure accions de prevenció, formació, sensibilització i reivindicació per a l'Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitzafeminista sense ànim de lucre: debats, publicacions, pàgina web, assemblees, reunions, xarxes telemàtiques i altres adients als fins de la associació.Eld'enguany ha estat format per Cristina Cruz Mas, regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa; Montserrat Clotet, regidora de Recursos Humans I Govern Obert de Manresa; Sílvia Oliva Pardo, secretària de Polítiques d'Igualtat d'ERC Bages; Mariona Descarrega Alsina, secretària d'Igualtat d'ERC Manresa; Alba Baltiérrez Alier, coordinadora del Premi Maria Casajuana; Robert Canet i Torres, del Jovent Republicà; Eduard Font Badia de Canal Taronja; Bernat Bozzo Closas de FotoArt, Pilar Egea Garcia de Xàldiga Taller de Festes, Conxita Parcerisas i Estruch, Premi Maria Casajuana 2022 i Khadija Al Bachiri de l'Associació de dones Al Noor, Premi Maria Casajuana 2022.El premi va ser instaurat l'any 2002 per la Secció Local d'ERC i de les JERC de Manresa amb motiu del Dia Internacional de les Dones. És un guardó quei amb el qual es vol significar la lluita, l'esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. El guardó porta el nom de Maria Casajuana perquè el seu nom simbolitza tots aquests atributs. Com a novetat, des del 2019 s'introdueix un premi que reconeix les entitats. Degut a la situació crítica de la pandèmia i donant exemple polític del què creiem ha de ser el comportament exemplar per a pal·liar els seus efectes, la secció local d'ERC Manresa va decidir ajornar, fins a dos cops, el lliurament dels Premis Maria Casajuana del 2020. Com que l'entrega de premis i l'edició 2020 va quedar pendent i, per tant, no es va poder convocar el jurat ni es volia treure protagonisme a les homenatjades del 2020, es va decidir no fer una edició 2021 i fer tan sols un reconeixement a totes les dones "Maria Casajuana" que han estat al peu del canó durant la pandèmia.(Manresa, 1912-2011) va ser una activista social i política d'ideologia republicana i militant històrica d'ERC de Manresa. Nascuda el 23 de febrer de 1912 en una família treballadora de Manresa, va treballar des dels 14 anys a les fàbriques de Cal Roca, Cal Torres i a la Fàbrica Nova. Als dinou anys es va incorporar a ERC i va viure amb intensitat el període republicà. Va ser una de les impulsores de la creació de l'espai d'emancipació de la dona arran de la proclamació del sufragi universal en la Constitució republicana del 1931. Casajuana també va treballar per al sindicat CNT durant la República i la Guerra Civil des d'on va lluitar aferrissadament per la dignitat de les dones i el reconeixement del seu treball. La Guerra primer, i la cruenta dictadura franquista després, van estroncar una època d'esperances i de llibertat. Però malgrat haver de viure amagada i treballar de minyona per guanyar-se la vida, va mantenir ben viva la flama de la lluita pel nostre país. Pel seu compromís polític i social, ERC i les JERC de Manresa van decidir homenatjar-la creant un premi que duu el seu nom i que cada any, amb motiu del 8 de Març, s'atorga a una manresana de trajectòria compromesa amb la societat.